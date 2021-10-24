ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بكورونا في محافظة سورية

الوكيل الاخباري- تمر محافظة طرطوس السورية، هذه الأيام بوضع سيئ جدا في مجال الإصابات بفيروس كورونا وعدد الوفيات الناجمة عن الإصابة حيث وصلت إلى الذروة من حيث عدد المصابين من مختلف الأعمار وخاصة الشباب.

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وعقدت لجنة الطوارئ المركزية في المحافظة اجتماعا أمس برئاسة المحافظ وحضور جميع الأعضاء وبعض مديري المؤسسات المعنية، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الوضع الراهن لانتشار كورونا من خلال الأرقام التي عرضها مدير الصحة ومديرو الهيئات والمشافي العامة.



وتبين من خلال المعطيات أن المحافظة بحالة ذروة حقيقية وهي أكبر من الذروة الماضية وأن هناك إشغالا تاما لأقسام العزل في المستشفيات العامة وأن الكادر الطبي مازال مسيطرا على الوضع ضمن هذه المستشفيات والطواقم الطبية في جهوزية عالية.



المصدر: روسيا اليوم