الخميس 13-05-2021
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الخميس، 13-05-2021 12:20 م

اقفال عام ومنع تجول للحد من انتشار كورونا في لبنان

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الوكيل الاخباري - دخل لبنان صباح اليوم الخميس، الاقفال العام ومنع التجول لمدة يومين في اطار الاجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية للحد من انتشار فيروس كورونا خصوصا في فترة عيد الفطر.

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وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على المواطنين بضرورة تطبيق القرار الصادر في هذا الشأن عن غرفة العمليّات الوطنيّة لإدارة الكوارث والذّي قضى بإلزامية وضع الكمّامة من قِبل المواطنين تحت طائلة المسؤولية، ومنع إقامة الاحتفالات والتجمعات على كافة أنواعها، على ان يقتصر التجوّل حصرًا على الأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب القرار، أمّا للأشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء والخاضعين لقرار الإغلاق فيُسمح لهم بالتّنقّل بعد حصولهم على إذن من المنصة الخاصة بذلك".


وبموجب القرار يُسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع اخذ المواطنين الاذن المسبق والالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة ثلاثين بالمئة من قدرة دور العبادة الاستيعابية".

 


--(بترا)

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