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الأربعاء، 02-02-2022 01:27 م

روسيا.. رقم قياسي جديد بحالات كورونا اليومية وحصيلة الإصابات تتجاوز 12 مليونا

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الوكيل الاخباري - سجلت روسيا 141833 إصابة جديدة بفيروس كورونا، محطمة بذلك الرقم القياسي لليوم السابق بفارق نحو 16 ألف حالة، ما رفع الحصيلة التراكمية للإصابات إلى 12 مليونا و128796 حالة.

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جاء ذلك في تحديث يومي للمركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أشار إلى أن 678 شخصا توفوا خلال اليوم الماضي مقابل 663 أمس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 332690.

وحسب المركز، فقد تم نقل 17201 شخص للعلاج في المستشفى خلال اليوم الماضي، فيما تماثل 48426 مريضا للشفاء خلال نفس القترة ووصل مجموع المتعافين إلى 10 ملايين و337008 إشخاص.

وعادت مؤشرات الإصابة في موسكو وبطرسبورغ للارتفاع بعد تراجعها في اليومين الماضيين، حيث سجلت موسكو 23878 إصابة و78 حالة وفاة اليوم مقابل إصابة و76 وفاة أمس 21533، فيما سجلت بطرسبورغ قفزة كبيرة من 13619 إصابة أمس إلى 19234 اليوم، مع 63 وفاة مقابل 58 أمس.

في المقابل، شهد مقاطعة موسكو، ثالث أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد، تراجعا في عدد الإصابات الجديدة من 11475 أمس إلى 10188 اليوم، مع استقرار عدد الوفيات عند 37 حالة في يوم.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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