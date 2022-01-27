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الخميس، 27-01-2022 12:32 م

بقفزة قياسية أخرى.. قرابة 89 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري- شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا سابع قفزة غير مسبوقة على التوالي، برصد قرابة 89 ألف حالة جديدة بالعدوى في البلاد خلال اليوم الأخير.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 88816 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 74692 إصابة في اليوم السابق.

وشهدت كل من العاصمة موسكو وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات بكورونا بواقع 26586 حالة و11808 حالات.

ولا يزال مؤشر الوفيات اليومية جراء الفيروس التاجي في البلاد عند مستوى مستقر، برصد 665 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 657 وفاة أمس.

وتماثل 29754 مريضا منذ أمس في روسيا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 11 مليونا و404617 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 328770 حالة وفاة و10 ملايين و129691 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 81.9 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 78 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ64.4%.

وتعد هذه الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور "أوميكرون" سريع العدوى من الفيروس التاجي.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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