الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

تونس: 157 وفاة و 8473 إصابة جديدة بكورونا

لبنان: أهالي ضحايا مرفأ بيروت يطالبون برفع الحصانة عن المشتبه بهم

ارتفاع منحنى إصابات كورونا بالولايات المتحدة

البحرين تعلق دخول المسافرين من 16 دولة

رئيس البلقاء التطبيقية يعرض لخطة تطوير كلية الزرقاء الجامعية

معهد تدريب السلط يطوّر استخدامات الصلصال الطيني

لجنة الاوبئة : الخطة الحكومية لفتح القطاعات لم تتغير

موازنة محافظة الكرك تغطي 89 مشروعا خدميا وتنمويا

روسيا: اتفاق لإنتاج 300 مليون جرعة سبوتنيك في الهند

الطفيلة: 280 مخالفة عمالية بحق مقاولين ومنشآت

الأربعاء، 14-07-2021 12:18 ص

البحرين تعلق دخول المسافرين من 16 دولة

w


الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الثلاثاء، تعليق الدخول إلى المملكة بحق المسافرين من 16 دولة بسبب الأوضاع الوبائية فيها على خلفية انتشار فيروس كورونا.اضافة اعلان


ونقلت وكالة "بنا" البحرينية الرسمية عن شئون الطيران المدني أنها اتخذت قرارا، بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وموافقة اللجنة التنسيقية، لتحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء حيث أدرجت فيها كلا من جمهورية موزمبيق، جمهورية اتحاد ميانمار، جمهورية زيمبابوي، جمهورية منغوليا الشعبية، جمهورية ناميبيا، الولايات المتحدة المكسيكية، الجمهورية التونسية، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية إندونيسيا، جمهورية العراق، جمهورية الفلبين، جمهورية بنما، مملكة ماليزيا الاتحادية، جمهورية أوغندا، جمهورية الدومينيكان، وذلك إضافة إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقا وهي جمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا

تونس: 157 وفاة و 8473 إصابة جديدة بكورونا

a

ارتفاع منحنى إصابات كورونا بالولايات المتحدة

w

روسيا: اتفاق لإنتاج 300 مليون جرعة سبوتنيك في الهند

w

الإمارات تتخطى 16 مليون جرعة لقاح كورونا

w

بريطانيا: ارتفاع وفيات وإصابات كورونا

w

إصابة رئيس البرلمان التونسي بكورونا

أخبار متعلقة
w

قطر: 95 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-غزة0000

بريطانيا: 10 وفيات و 7673 إصابة جديدة بكورونا

2021_1_11_14_59_50_286

هل تغيرت الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس كورونا؟

COVID19_Vaccine_1200x666

كورونا.. دولة عربية تطعم سكانها بأكثر من 16 مليون جرعة حتى الآن

gettyimages-1231454039-594x594-1

بلد خليجي يكشف عن حالات إصابة بالمتحور الهندي

thumbs_b_c_8d0cd3da9875fee39aaa1d2c5239cbd5

روسيا تسجل 14185 إصابة و379 حالة وفاة جديدة بكورونا