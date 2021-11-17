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الأربعاء، 17-11-2021 07:23 ص

الدول الأكثر تضررا من وباء كورونا

كورونا متحور


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 254.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 254.317.843، وإجمالي الوفيات 5.114.140.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 765.762 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 47.308.698.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ611.478 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.965.684.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات463.852وإجمالي إصابات
34.456.401


وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ291.147 وإجمالي إصابات3.845.733


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 253.009 وإجمالي إصابات 8.991.748
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.672 وإجمالي إصابات 2.215.373.
وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.685 وإجمالي إصابات 4.251.423.


وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات143.598وإجمالي إصابات 9.686.363.
وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.893 وإجمالي إصابات 4.873.075
تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 128.406 وإجمالي إصابات 6051.642.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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