الجمعة 18-02-2022
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السعودية تعلق سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب كورونا

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الجمعة، 18-02-2022 10:22 ص

السعودية تعلق سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب كورونا

سعو


الوكيل الإخباري - علقت المملكة العربية السعودية سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وضمت القائمة التي نشرت على الصفحة الخاصة في "تويتر" لـ"الجوازت السعودية"، قائمة دول ضمت: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكونغو الديمقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء (بيلاروسيا)، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.


هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الخميس الماضي، عن تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2847 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 962 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 السابقة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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