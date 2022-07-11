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الإثنين، 11-07-2022 03:57 م

الصحة السعودية تعلن عدد الإصابات بكورونا المكتشفة خلال موسم الحج

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الوكيل الاخباري- أكد وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أنه تم تسجيل عدد محدود من الإصابات بفيروس كورونا خلال موسم الحج لهذا العام.

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وقال الوزير اليوم الاثنين إنه تم تسجيل 38 إصابة دون تسجيل حالات ثانوية، وتم التعامل معها وفق البروتوكلات الصحية، مع تسهيل مهمتهم لإكمال حجهم.

وأوضح أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ نحو 130 ألف حاج، كما تم إجراء 10 عمليات قلب مفتوح، وأكثر من 187 قسطرة قلبية، إضافة إلى 447 جلسة غسيل كلوي، مع تقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى الصحة الافتراضي لأكثر من 2000 حاج، ساهم في تقديمها أكثر من 25 ألف ممارس صحي، و2000 متطوع.

وأشاد الجلاجل بدور الجهات الحكومية المشاركة، والتكامل في تقديم كافة الخدمات، التي كان لها دور بالغ في إنجاح الخطط الصحية لحج هذا العام، من خلال التعاضد، والتعاون على مختلف الأصعدة.

مقدما شكره لكافة الممارسين الصحيين من جميع القطاعات على تفانيهم وجهودهم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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