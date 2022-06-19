الأحد 19-06-2022
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الأحد، 19-06-2022 02:44 م

فلسطين: لا وفيات و403 إصابات جديدة بكورونا خلال أسبوع

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 403 إصابات جديدة بكورونا و224 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، خلال أسبوع.

وأوضحت الوزارة، في التقرير الأسبوعي للحالة الوبائية حول فيروس كورونا في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الضفة الغربية 400، وقطاع غزة 3".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الضفة الغربية 217، وقطاع غزة 7".

ولفتت إلى وجود ثلاث حالات مصابة بكورونا تعالج في المستشفيات، وثلاث أخرى موجودة في العناية المكثفة، فيما لم تسجل أي حالة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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وفا 

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