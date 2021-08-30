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الإثنين، 30-08-2021 11:18 ص

الصحة العالمية تحث على منح المدرسين أولوية في إعطاء لقاحات كورونا

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الوكيل الاخباري- رأت منظمة الصحة العالمية واليونيسف أنه من الضروري إدراج المدرسين وموظفي المدارس ضمن المجموعات التي تمنح أولوية في التطعيم ضد كورونا لتمكين المدارس من إبقاء أبوابها مفتوحة.

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وجاء في بيان مشترك صدر عن الوكالتين الأمميتين، اليوم الاثنين، أن إجراءات ضمان بقاء المدارس مفتوحة طوال فترة الوباء "تشمل إعطاء المدرسين وغيرهم من موظفي المدارس لقاح كورونا على اعتبار أنهم جزء من مجموعات سكانية تشكل هدف خطط التطعيم الوطنية".

ومع إعادة المدارس فتح أبوابها بعد عطلة الصيف، ذكرت الوكالتان أنه "من الضروري أن يتواصل التدريس من داخل الصفوف من دون انقطاع"، رغم انتشار المتحور "دلتا".

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه، في البيان أن "الوباء كان وراء تعطيل يعد الأكثر كارثية للتعليم في التاريخ".

وحضت الوكالتان الدول على تطعيم الأطفال البالغة أعمارهم فوق 12 عاما ممن يعانون من مشاكل صحية تجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد جراء كورونا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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