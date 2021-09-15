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الأربعاء، 15-09-2021 03:54 م

الصحة العالمية تدين نقص توزيع لقاحات كورونا في أفريقيا

منظمة الصحة 2


الوكيل الإخباري - دان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، اليوم الأربعاء، نقص توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد على الدول الأفريقية.
وقال جيبريسوس، في كلمته بمناظرة "استثمر في أفريقيا" التي عقدت عبر الإنترنت، إن "توزيع اللقاحات غير عادل بشكل رهيب"، مضيفًا أن "العديد من البلدان الأفريقية ما تزال تفتقر إلى الوصول لعدد كاف من اللقاحات، وأن أقل من 2 بالمئة من اللقاحات العالمية جرى توزيعها على القارة"، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان البريطانية".

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وتابع أن منظمة الصحة العالمية تهدف إلى دعم الدول الأفريقية لتطعيم 40 بالمئة من سكانها بحلول نهاية العام.


وأشار جيبريسوس إلى أن الوباء دليل واضح على أنه يجب "علينا تعزيز القدرة التصنيعية في أفريقيا للقاحات والمنتجات الطبية الأخرى"، داعيا الشركات إلى بذل كل ما في وسعها لمكافحة الوباء ودعم بناء صناعة اللقاحات والمنتجات الطبية الأخرى في أفريقيا.

 

بترا


 




 

 


 

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