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الخميس، 17-06-2021 02:23 م

الصحة العالمية: تقليص المساعدات البريطانية يهدد أرواح الملايين

المنظمة


الوكيل الإخباري - حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تخفيض بريطانيا ميزانية مساعداتها الدولية، سيترك الملايين في المجتمعات الأشد فقرا في العالم عرضة لخطر الموت أو الإصابة بالعمى بسبب أمراض المناطق المدارية.

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ونقلت هيئة "بي بي سي" اليوم الخميس عن المنظمة، قولها إن المساعدات البريطانية مولت توزيع الأدوية على المناطق الفقيرة، لكن 300 مليون من أقراص الأدوية المنقذة للحياة ستنتهي مدة صلاحيتها قريبا و سيتوجب إتلافها.


وأضافت، أن هذه الأدوية تعالج أمراضا مثل داء الفيل والتراخوما ودودة غينيا التي يمكن الوقاية منها، مشيرة إلى أن بريطانيا كانت قررت تقليص المساعدات الخارجية في وقت سابق من هذا العام.

 

بترا


 




 

 


 

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