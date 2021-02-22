الصحة العالمية: صفقات الدول الغنية لشراء لقاح كورونا تقوض عدالة توزيعه

الوكيل الاخباري -

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن بعض البلدان ذات الدخل المرتفع تُبرم، حاليا،عقودًا ثنائية مع مصنّعي اللقاحات، وهذا الأمر يقوض الصفقات التي أبرمها مرفق كوفاكس (إئتلاف عالمي تقوده المنظمة للحصول العادل على لقاحات كوفيد-19)، ويقلل عدد الجرعات التي يمكن لكوفاكس شراؤها.ويأتي حديث غيبريسوس، في ضوء محدودية كميات لقاحات كوفيد-19 المنتجة عالميا، وظهور نزعة "قومية اللقاح" في عمليات التطعيم لدى الدول الغنية التي حصلت 10 دول منها ، لغاية الآن، على أكثر من ثلاثة أرباع جرعات لقاح كوفيد-19 المّعطاة حتى الآن.