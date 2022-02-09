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الصحة العالمية: نصف مليون وفاة بكورونا منذ اكتشاف أوميكرون

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الأربعاء، 09-02-2022 06:26 ص

الصحة العالمية: نصف مليون وفاة بكورونا منذ اكتشاف أوميكرون

منظمة الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل نصف مليون حالة وفاة بكوفيد-1 منذ اكتشاف المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، ووصفت هذه الحصيلة بأنها "أكثر من مأساوية".

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وقال مدير إدارة الحوادث في المنظمة عبدي محمود إنه تم تسجيل 130 مليون إصابة و500 ألف وفاة في العالم منذ إعلان أوميكرون متحورة مثيرة للقلق أواخر نوفمبر.


ومنذ ذلك الحين تجاوزت أوميكرون المتحورة دلتا بسرعة لتصبح الطاغية في العالم كونها أسرع انتشارا، مع أنه بدا أن أعراضها المرضية أقل حدة.


وأضاف محمود في حوار مع الجمهور عبر حسابات منظمة الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي "في عصر اللقاحات الفعالة، يتوفى نصف مليون شخص، إنه حقا أمر غير عادي".


ولفت إلى أنه "بينما كان الجميع يقولون إن أوميكرون أخف ضررا، غاب عن ذهنهم أن نصف مليون شخص توفوا منذ اكتشافه"، واصفا الأمر بأنه "أكثر من مأساوي".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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