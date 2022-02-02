الأربعاء 02-02-2022
الوكيل الاخباري

الصحة العالمية: اكتشاف متحور فرعي من أوميكرون في 57 دولة

لجان نيابية تناقش مشاريع قوانين الأربعاء

التربية تعلن أسس النقل الخارجي للعام الدراسي 2022/2023

ارتفاع درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة اليوم

واشنطن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الخميس حول كوريا الشمالية

روسيا : سنرد علي أي عقوبات أمريكية جراء الأزمة الأوكرانية‎‎

اليمن.. نجاة مسؤول أمني كبير من محاولة اغتيال في عدن

العمل: تفتيش مسجل اعتبارًا من الأسبوع المقبل

تنويه صادر عن رئاسة الوزراء حول اختراق منصَّة حقَّك تعرف

ورشة تدريبية حول تنمية قدرات الشباب بالمزار الجنوبي

الأربعاء، 02-02-2022 06:24 ص

الصحة العالمية: اكتشاف متحور فرعي من أوميكرون في 57 دولة

منظمة الصحة 2


الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أن متحورا فرعيا من أوميكرون -تشير الدراسات إلى أنها أسرع انتشارا من الأصلية- تم رصدها في 57 دولة.

والمتحور أوميكرون من فيروس كورونا السريع الانتشار، أصبح طاغيا في جميع أنحاء العالم منذ اكتشافه للمرة الأولى في جنوب إفريقيا قبل 10 أسابيع.
وفي التحديث الوبائي الأسبوعي، قالت منظمة الصحة إن المتحور الذي تشكل أكثر من 93 بالمئة من جميع عينات فيروس كورونا التي جُمعت الشهر الماضي، تتفرع منه سلالات عدة هي "بي آيه.1" و"بي آيه.1.1" و"بي آي.2" و"بي آيه.3".

اضافة اعلان


وأضافت أن "بي آيه.1" و"بي آيه.1.1"، وهما أول نسختين تم تحديدهما، تشكلان 96 بالمئة من جميع سلالات أوميكرون التي تم تحميلها إلى قاعدة بيانات "المبادرة العالمية لتبادل بيانات الإنفلونزا".


لكن كان هناك ارتفاع واضح في الإصابات المتعلقة بسلالة "بي آيه.2" التي مرت بتحورات عدة مختلفة عن الأصلية، بما في ذلك البروتين الشوكي على سطح الفيروس الذي يلعب دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان.


وكشفت منظمة الصحة العالمية أن "سلالات حُددت بأنها (بي آيه.2) تم تسليمها إلى المبادرة العالمية لتبادل بيانات الإنفلونزا من 57 بلدا حتى الآن"، مضيفة أنه في بعض البلدان يشكل المتحور الفرعي أكثر من نصف سلالات أوميكرون التي تم جمعها.


وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الى أنه حتى الآن لا يُعرف سوى القليل عن الاختلافات بين المتحورات الفرعية، ودعت إلى إجراء دراسات حول خصائصها، بما في ذلك قابليتها للانتشار ومدى قدرتها على تفادي الجهاز المناعي.


وتوصلت دراسات حديثة إلى أن "بي آيه.2" أسرع انتشارا من متحور أوميكرون الأصلي.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بي سي ار

هل يمكن أن يعطي اختبار PCR نتيجة سلبية لدى مريض مصاب بأوميكرون؟

main_image61f98ed92c970

الصحة العالمية تحسم الجدل حول قوة "أوميكرون الخفي"

1202231193038532816252

كندا تسجل 170 وفاة وأكثر من 15 ألف إصابة بكورونا

120223019338921295424

بريطانيا تسجل 219 وفاة و112458 إصابة بكورونا

4

وفاتان و1236 إصابة جديدة بكورونا في قطر

e33643e3-75e6-4e95-a2a0-d88c861acd69

فلسطين: 12 حالة وفاة و11016 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
كورونااااا

الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون

بوظا

الآيس كريم أبرزها.. هذه أفضل الأطعمة للمصابين بأوميكرون

كورونا ٢

المتحور الجديد خلف الباب.. خبراء يحذرون

135-152741-omicron-symptoms-world-health_700x400

الصحة العالمية: المستشفيات تعاني بسبب انتشار "أوميكرون".. والإصابة به ليست "خفيفة"

florona-1641187611

الصحة العالمية عن فلورونا: هذا ما نعرفه حتى الآن عن الإصابة المزدوجة

main_image61d32ed906ed3

اميركا تسمح بالجرعة المعززة للأطفال من 12 إلى 15 عاما