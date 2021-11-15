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الإثنين، 15-11-2021 02:53 م

الصحة المصرية: المنحنى الوبائي لكورونا في البلاد حاليا بمرحلة التأرجح

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الوكيل الإخباري-قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان المصرية، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في البلاد حاليا في مرحلة "التذبذب والتأرجح".

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وأضاف المصدر في تصريحات لصحيفة "الوطن": "مصر حاليا تعيش هذه المرحلة ونطلق عليها الذروة، والأعداد (الإصابات اليومية) تتراوح بين 900 و1000 حالة، ولا صحة لأى أقاويل تنشر بشأن معرفة موعد انكسار ذروة الموجة الرابعة لكورونا في مصر، لا بعد أسبوعين ولا تلاتة، محدش يقدر يقول كدا، لأن كله مرتبط بسلوكيات المواطنين وتطعيمهم.. كلها توقعات".


وفيما يتعلق بالموجة الخامسة للفيروس، أكد المصدر أن "البلاد حاليا في الموجة الرابعة لكورونا، وما أعلنته فرنسا يخصها وحدها، ونحن في مصر ما زلنا بالموجة الرابعة للفيروس، وخاصة الذروة".


ودعا المصدر، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية والحرص على أخذ لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.
وأوضح المصدر أن مصر تمتلك أكثر من 72 مليون جرعة من لقاح كورونا، خاصة بعد الشحنات التي وصلت خلال الأسبوعين الماضيين متنوعة بين لقاحات "فايزر" ولقاح "موديرنا".


وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، وجود أكشاك في محطات المترو لتطعيم المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط، وقالت الوزارة إنها تسعى لتطعيم المستهدف بنهاية العام الجاري، وهو 40% من المصريين ، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

روسيا اليوم

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