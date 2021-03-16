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الثلاثاء، 16-03-2021 08:31 م

الصين تشترط لقاحها ضد كورونا لاستقبال الأجانب

فيروس-كورونا-1


الوكيل الاخباري - تتجه الصين نحو تخفيف قيود الدخول إلى أراضيها على مواطني دول معينة، شرط أن يكونوا تلقوا لقاحًا صينيًا.
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ولتفادي عودة ظهور فيروس كورونا، أغلقت الصين حدودها أمام غالبية الأجانب لمدة عام، الأمر الذي مكنها منذ ذلك الحين من القضاء على الوباء الذي ظهر نهاية 2019.

وأعلنت السفارة الصينية في الولايات المتحدة في بيان اليوم الاثنين، أنها ستبدأ بمعالجة طلبات الحصول على تأشيرة من "المتقدمين الذين تلقوا لقاحًا صينيًا ضد كوفيد-19"، في حين لا يتوافر أي لقاح صيني في الولايات المتحدة بعد.

 




 

 


 

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