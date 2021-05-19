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الأربعاء، 19-05-2021 01:02 م

العراق يعلن تلقيح نصف مليون مواطن ضد كورونا

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الوكيل الإخباري-  أعلن العراق عن تلقيح نصف مليون مواطن، ضد فيروس كورونا، فيما يسعى للوصول الى 4 ملايين شخص بنهاية 2021.

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وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر، اليوم الاربعاء، إن المنصة الالكترونية سجلت في الأسبوعين الماضيين اقبالا كبيرا من المواطنين لأخذ اللقاح، موضحا ان نحو نصف مليون مواطن عراقي حصلوا على التلقيح حتى الآن.


وأضاف ان الوزارة تسعى لتلقيح 4 ملايين مواطن حتى نهاية 2021، وتطمح بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للوصول الى 20 بالمئة من مجموع السكان كنسبة اولية للتطعيم، لذلك يجب تلقيح 8 ملايين نسمة في البلد.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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