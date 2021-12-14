الثلاثاء 14-12-2021
الوكيل الاخباري

"الاقتصادي والاجتماعي" يوصي بمظلة موحدة للهيئات الثقافية

990 ألف يورو لتنفيذ مشروع زراعي في معان

قانونية النواب تواصل الاستماع لمقترحات المختصين والمعنيين حول التعديلات الدستورية

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار رعدية غزيرة وتحذير من السيول

وزير النقل وجيه عزايزة.. هل يصلح العطّار ما أفسد الدهر؟!

مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع كسوة شتاء في الأردن

الأردن يشارك في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين

انخفاض ملحوظ على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

هام من بلدية اربد بشأن الاعفاءات الضريبية

التوجيه النيابية تؤكد أهمية الإعلام الوطني في تعظيم الانجازات

الثلاثاء، 14-12-2021 02:07 م

الكرملين : المعلومات غير كافيه لتسجيل لقاح سبوتنيك V في الصحة العالمية

مقال-دولي-235


الوكيل الإخباري-صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لم تزود منظمة الصحة العالمية بعد بالمعلومات اللازمة للتصديق على لقاح"سبوتنيك V"، لكن العمل مستمر، وتوقع "نتائج إيجابية".

اضافة اعلان

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "هناك حقا بعض المعلومات التي يجب توفيرها لتسجيل اللقاح، ولم نوفرها بعد، لأن لدينا نظرة مختلفة لماهية المعلومات للتسجيل، ولدينا بعض المعايير المختلفة والأراء، وما إلى ذلك.. ونحن على تواصل" مع منظمة الصحة العالمية.

 

وشدد: "نأمل في الحصول على نتيجة إيجابية لهذا التواصل".


إلى ذلك أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، في تصريحات سابقة، أن منظمة الصحة العالمية تؤخر الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا، بسبب عقبات بيروقراطية بحتة.


في أوائل أكتوبر، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إنه تمت إزالة جميع الحواجز التي تحول دون الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" في منظمة الصحة العالمية، ولا تزال بعض الإجراءات الإدارية قائمة.

 


وتمت الموافقة على "سبوتنيك V" في 71 دولة في العالم يبلغ إجمالي عدد سكانها 4 مليارات نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 50 ٪ من سكان العالم، ويعد "سبوتنيك V" أول لقاح ضد كورونا في العالم تم تسجيله بروسيا في أغسطس 2020.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
photo_2020-03-17_15-18-07

روسيا : تسجيل 14 دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا

iStock-1292184375

بعد أوميكرون.. تحذير من متحور جديد لكورونا !

R (3)

28343 إصابة و1145 حالة وفاة بكورونا في روسيا

20212281451643OE

76 إصابة جديدة بكورونا وفرض قيود على سكان بلدة جنوبية في الصين

omicron-variant

الصحة العالمية: العالم يواجه تسونامي من عدوى كورونا

الهند

الهند: أدنى عدد إصابات بكورونا منذ 571 يومًا

أخبار متعلقة
omicron-variant

الصحة العالمية: العالم يواجه تسونامي من عدوى كورونا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر من تخزين الدول الغنية لقاحات كورونا

1046250447_0_123_3072_1861_1920x0_80_0_0_93fe8206e124bf21d8d939e25cb43d16

غينتسبورغ: مسألة تكييف لقاح سبوتنيك V للتصدي لمتحور أوميكرون ستحل بعد أسبوعين

Вакцина_Спутник_V (1)

بدء إنتاج سبوتنيك V في هنغاريا نهاية عام 2022

منظمةةة

الصحة العالمية: سريان كورونا أكثر اعتدالا لدى المصابين بسلالة أوميكرون

GNKOUKGTXL

مع هجمة أوميكرون.. هذه نصيحة الصحة العالمية لغير المطعم