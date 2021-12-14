الكرملين : المعلومات غير كافيه لتسجيل لقاح سبوتنيك V في الصحة العالمية

الوكيل الإخباري-صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لم تزود منظمة الصحة العالمية بعد بالمعلومات اللازمة للتصديق على لقاح"سبوتنيك V"، لكن العمل مستمر، وتوقع "نتائج إيجابية".





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وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "هناك حقا بعض المعلومات التي يجب توفيرها لتسجيل اللقاح، ولم نوفرها بعد، لأن لدينا نظرة مختلفة لماهية المعلومات للتسجيل، ولدينا بعض المعايير المختلفة والأراء، وما إلى ذلك.. ونحن على تواصل" مع منظمة الصحة العالمية.

وشدد: "نأمل في الحصول على نتيجة إيجابية لهذا التواصل".



إلى ذلك أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، في تصريحات سابقة، أن منظمة الصحة العالمية تؤخر الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا، بسبب عقبات بيروقراطية بحتة.



في أوائل أكتوبر، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إنه تمت إزالة جميع الحواجز التي تحول دون الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" في منظمة الصحة العالمية، ولا تزال بعض الإجراءات الإدارية قائمة.



وتمت الموافقة على "سبوتنيك V" في 71 دولة في العالم يبلغ إجمالي عدد سكانها 4 مليارات نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 50 ٪ من سكان العالم، ويعد "سبوتنيك V" أول لقاح ضد كورونا في العالم تم تسجيله بروسيا في أغسطس 2020.

روسيا اليوم