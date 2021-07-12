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الإثنين، 12-07-2021 07:17 م

الكويت: هذه هي الفئات التي يحق لها تغيير الجرعة الثانية من اللقاح

لقاح


الوكيل الإخباري - حددت وزارة الصحة الكويتية الفئات التي يحق لها تغيير الجرعة الثانية من اللقاح، وفقا للمعايير العالمية المعتمدة.

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وبحسب بيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكدت أن فئتين فقط هما من يحق لهما تغيير الجرعة الثانية من اللقاح، وفقا للإرشادات والتوصيات العلمية.


ولفتت الوزارة إلى أن هاتين الفئتين هما الأشخاص الذين لديهم موانع من أخذ نفس نوع منصة الجرعة الأولى من اللقاح، وكذلك الحوامل اللاتي تلقين الجرعة الأولى قبل الحمل، وتستلزم حالتهن تغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية.


وبجانب تحديد الوزارة لهاتين الفئتين، فقد أكد البيان على السماح باعتماد شهادات التطعيم للأفراد الذين استكملوا التطعيم في الخارج من منصات لقاحات مختلفة، شريطة أن تكون معتمدة في دولة الكويت. 


وكانت الوزارة قد أكدت، في بيان سابق، أنها قاربت على الانتهاء من إجراءات التعاقد على لقاح جديد اسمه لقاح سوتروفيماب، لافتة إلى أنها حصلت على جميع الموافقات اللازمة لهذا التعاقد من الجهات الكويتية المختصة.

 

سبوتنيك عربي




 




 

 


 

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