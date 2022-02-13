النرويج ترفع جميع قيود كورونا الأساسية

الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات النرويجية رفع جميع قيود مكافحة كورونا الأساسية نظرا لانحسار خطر الجائحة، رغم أن متحور "أوميكرون" لا يزال ينتشر في البلاد.

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وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوير خلال مؤتمر صحفي في أوسلو : "هذا هو اليوم الذي كنا ننتظره، وباشرنا رفع جميع القيود تقريبا".



وبرر هذه الخطوة بأن "النرويجيين محميون جيدا باللقاحات ضد جائحة كوفيد-19 وظلت نسبة المواطنين الذين ينتهي بهم الأمر في المستشفى منخفضة على الرغم من انتشار متحور "أوميكرون".



واعتبارا من اليوم السبت، لم يعد يطلب من النرويجيين ارتداء أغطية الوجه في الأماكن المزدحمة وتم إلغاء قاعدة التباعد مترا واحدا بالإضافة إلى ذلك، يتم رفع متطلبات العزل الذاتي واستبدالها بالتوصية بأن يظل البالغون المصابون في المنزل لمدة أربعة أيام.



وفي ديسمبر دخلت النرويج في إغلاق جزئي للحد من انتشار متحور "أوميكرون".

روسيا اليوم