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الإثنين، 24-05-2021 08:30 م

الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا في 40 يوما

الهند


الوكيل الإخباري - أعلن مسؤولو الصحة في الهند يوم الاثنين عن أدنى معدل إصابة يومي بـ"كوفيد - 19" خلال ما يقرب من 40 يوما.

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وسجل المسؤولون 222315 إصابة جديدة يوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ما يقرب من 27 مليونا منذ بدء الوباء.


واليوم أيضا، تجاوزت الدولة الواقعة في جنوب آسيا المرحلة القاتمة المتمثلة في 300 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد - 19، وهو ثالث أعلى رقم تم الإبلاغ عنه في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.


ويعتقد الخبراء أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات أكبر بكثير.
وبينما شهدت المدن الكبرى علامات تحسن في الأيام الأخيرة، لم ينته الفيروس من الهند بأي حال من الأحوال.


ويبدو أنه قد تسبب بالفعل في خسائر مروعة في المناطق الريفية الشاسعة بالبلاد، حيث تعيش غالبية السكان وحيث تكون الرعاية الصحية محدودة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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