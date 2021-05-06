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الخميس، 06-05-2021 08:44 ص

تجاوز عدد الإصابات حاجز 21 مليون إصابة

الهند ..رقم قياسي في عدد إصابات ووفيات كورونا

هند
توضيحية


الوكيل الإخباري - في زيادة يومية قياسية جديدة، سجلت الهند اليوم الخميس 412262 إصابة و3980 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

بذلك تجاوز عدد الإصابات في البلاد حاجز 21 مليون إصابة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 230168 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية .

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ومع تزايد مطرد لعدد حالات كورونا اليومية في الهند خلال الفترة الأخيرة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء، أنها وافقت على المغادرة الطوعية لموظفيها الذين لا يقدمون خدمات طوارئ من الهند.


وقالت الوزارة الأسبوع الماضي، إن أفراد عائلات الموظفين الأمريكيين بمقدورهم مغادرة الهند إذا أرادوا.


وحذرت الخارجية الأمريكية المواطنين من السفر إلى الهند، وقالت إنه يجب منح الأولوية في الرحلات التجارية المتاحة لمن يرغبون في مغادرة الهند.


واجتاحت موجة جديدة مميتة من الإصابات بكورونا أرجاء الهند في الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى نقص في أسرة المستشفيات والأكسجين للمرضى.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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