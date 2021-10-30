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السبت، 30-10-2021 07:29 م

اليمن.. 6 إصابات و3 وفيات جديدة بكورونا

اليمن


الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في اليمن إنها سجلت اليوم السبت انخفاضا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس، مع استمرار انحسار الموجة الثالثة للجائحة بالبلاد.

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وذكرت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان أنها سجلت 6 إصابات جديدة بكوفيد-19 في ثلاث محافظات، علاوة على 3 وفيات، مقارنة مع 22 إصابة و3 وفيات أمس الجمعة .


وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة في جنوب البلاد وشرقها إلى 9779 إصابة، تعافى منها 6376 ، ولا يزال هناك 1523 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1880.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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