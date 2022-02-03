الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

قطر تستورد 100 طن تمور أردنية

السعودي يوضح حول توصية رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين

بروفيسور روسي يحذر من مخاطر تكرار الإصابة بأوميكرون

ادخال أكثر من 884 ألف طن قمح إلى الأردن العام الماضي

الكشف عن المدة التي قد تستمر فيها الخلايا القاتلة لكورونا بعد الإصابة

أكثر عملة عربية موقومة بأقل من قيمتها

إغلاق مستودعين ضبط فيهما عشرات الأطنان من المواد منتهية الصلاحية

راصد: 59 رئيس بلدية سابق سيترشحون للانتخابات المقبلة

وفيات الخميس 3-2-2022

البورصة: 48.1 % نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة

الخميس، 03-02-2022 11:18 ص

بروفيسور روسي يحذر من مخاطر تكرار الإصابة بأوميكرون

61fb80514c59b74b444e6347


الوكيل الاخباري-حذر البروفيسور في مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية، أناتولي ألشتاين، من مخاطر إعادة الإصابة بـ "أوميكرون".

وأوضح عالم الفيروسات أن هذا النوع من الفيروس التاجي يدخل جسم الإنسان وغالبا ما يتكاثر في الجهاز التنفسي العلوي، ما يسبب سرعة تفشيه.

اضافة اعلان

 

 وقال في مقابلة  مع إذاعة "سبوتنيك" الروسية إن متحور "أوميكرون" قادر على "اختراق" مناعة أولئك الذين قد أصيبوا سابقا بسلالتي "ووهان" أو "دلتا". واتضح  هذا الأمر من خلال اندلاع موجة جديدة من الإصابات  بـ CoViD-19 في روسيا  خلال الشتاء، فيما أعرب العالم عن قناعته بأن متحور "أوميكرون" يصيب مَن قد تعافوا بالفعل من "كوفيد – 19" أو تم تطعيمهم منذ فترة طويلة.

كما لم يستبعد البروفيسور إمكانية الإصابة المتكررة بالنوع نفسه من فيروس "كورونا"، بما فيه متحور "أوميكرون".

وأعاد إلى الأذهان أن "أوميكرون" غالبا ما يتكاثر في الجهاز التنفسي العلوي ولا ينزل إلى أسفله. وقال "لذلك  تدخل العدوى جسم الإنسان بجرعات أصغر، مقارنة بالسلالات السابقة وبالتالي فإن "أوميكرون"  ينتشر بسرعة كبيرة جدا".

 قال العالم الروسي إنه بعد الشفاء من المرض الناجم عن متحور "أوميكرون"، سيكون من الممكن إعادة الإصابة بالنوع نفسه من الفيروس التاجي.

 وأوضح قائلا:" سيكون ذلك بالطبع أقل شيوعا، مقارنة  بالذين قد أصيبوا بسلالة أخرى من الفيروس، ولكن يمكن أن نشهد مثل هذه الحالات".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
355860_36_1643880541

غزة: حوالي 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

61fb93bd4236041c047aa526

كوريا الجنوبية تطبق سياسة جديدة للكشف السريع عن فيروس كورونا

61fb99aa4236046915119915

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ150 ألفا لأول مرة

5f7387a64236040ee55c252a

الهند: حوالي ألف وفاة جديدة بكورونا

61fb8be44c59b75a4b054f7d

الكشف عن المدة التي قد تستمر فيها الخلايا القاتلة لكورونا بعد الإصابة

61fb863b423604664e012fdd

الصحة الروسية تمنح ترخيصا لاختبار دواء جديد ضد فيروس كورونا

أخبار متعلقة
61f0f8ea4c59b701ae634990

دراسة صينية: متحوّر أوميكرون تطوّر في الفئران

61f0ff3c42360422897b35cb

دراسة جديدة تقدم تفاصيل التغييرات في بروتين سبايك لمتحور أوميكرون

كورونا ٢

أين يفقد أوميكرون نشاطه وحيويته بشكل أسرع؟

_111508184_52123961

ماذا تفعل إذا تعاملت مع شخص ثبتت إصابته بأوميكرون؟

thumbs_b_c_7d207c7d5f69e05fc31f7e0af65d3bf7

صحة غزة تحذر من موجة انتشار عنيفة لمتحور اوميكرون

منظمة-الصحة

الصحة العالمية تكشف عن معلومات جديدة بشأن أوميكرون