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الأحد، 06-12-2020 05:13 م

بريطانيا تستعد لطرح لقاح فايزر

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الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة البريطانية، أنها تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي فايزر/بيونتك المضاد لفيروس كورونا هذا الأسبوع وهو ما يجعل اللقاح متاحا في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء.

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وقالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، إنه من المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء المقبل، وأن هيئة الصحة الوطنية ستعطي أولوية قصوى لتطعيم من تجاوز سنهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين فيها.


وأشارت إلى أن الجرعات الأولية التي وصلت من بلجيكا يجري تخزينها في مواقع آمنة في جميع أنحاء البلاد، حيث يجري فحص جودتها.
وكانت بريطانيا قد طلبت 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة، بواقع جرعتين للشخص الواحد في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.


 




 

 


 

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