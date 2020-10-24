بلغاريا تعزل رئيسها ووزراءها بعد مخالطة مصابين بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، يوم أمس الجمعة، عن عزل كل رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف وثلاثة وزراء من حكومته بعد مخالطة نائب وزير أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.

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وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها أن الرئيس البلغاري بدأ عزلا صحيا ذاتيا بعد أن تم إبلاغه بإصابة نائب وزير البناء بكورونا.



وقال الرئيس بوريسوف إن "نتيجة اختبار فيروس كورونا التي أجراها في وقت سابق يوم الجمعة جاءت سلبية قبل اجتماعه في صوفيا مع كيث كراش، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة".



وكتب بوريسوف على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "أنا في انتظار أوامر السلطات الصحية وحتى ذلك الحين سأظل في عزل ذاتي. آخر مرة اتصلت به منذ خمسة أيام".



وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلغاريا منذ بداية أكتوبر تشرين الأول وسجلت يوم الجمعة عددا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بلغ 1595 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34930 بما في ذلك 1064 حالة وفاة.



المصدر : سبوتنك







