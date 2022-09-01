الخميس 01-09-2022
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الخميس، 01-09-2022 09:50 ص

تخفيض مستوى إنذار كورونا في المملكة المتحدة

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الوكيل الإخباري - خفضت المملكة المتحدة يوم الأربعاء مستوى تحذير كورونا في البلاد من المستوى 3 إلى 2، للمرة الأولى منذ يناير 2021.

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وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن التغيير الأخير أوصى به المسؤولون الطبيون الأربعة في المملكة المتحدة. يعني التنبيه من المستوى الثاني أن "COVID-19 منتشر بشكل عام، لكن الضغوط على طواقم الرعاية الصحية آخذ في الانخفاض أو الاستقرار".

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني، تراجعت الوفيات الناتجة عن الإصابة بكورونا المسجلة في إنجلترا وويلز للأسبوع الثالث على التوالي.


وقال كبار المسؤولين الطبيين إنه بينما تظل المستشفيات والأنظمة الصحية الأوسع مشغولة للغاية بشكل عام، فإن "موجة الصيف من متغيرات متحور أوميكرون، BA 4 وBA 5، تنحسر وأصبح المرض الشديد الناتج عن الإصابة بكورونا، أقل بكثير".

 

روسيا اليوم 

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