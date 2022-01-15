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تركيا تلغي إلزامية فحص كورونا لمن لم يتلقى اللقاح

السبت، 15-01-2022 10:04 م

تركيا تلغي إلزامية فحص كورونا لمن لم يتلقى اللقاح

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الوكيل الاخباري - قررت السلطات التركية إلغاء إلزامية مسحات كورونا "بي سي آر" بناء على توصيات المجلس العلمي التابع لوزارة الصحة التركية.

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وبحسب وكالة أنباء الأناضول، جاء في تعميم صادر عن وزارة الداخلية، السبت، أنه تقرر إعفاء الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا أو لم يكملوا تلقي الجرعات اللازمة ولم يتعرضوا للإصابة بالفيروس في الـ180 يوما الأخيرة، من شرط إبراز فحص كورونا في التنقل المحلي بين الولايات عبر وسائل النقل الجماعي مثل الطائرات والحافلات والقطارات.


كما تقرر إعفاء هؤلاء الأشخاص من شرط المسحة خلال المشاركة بفعاليات مختلفة مثل الحفلات والسينما والمسرح.


وألغى التعميم شرط المسحة للعاملين في مدارس وزارة التربية مثل المعلمين وسائقي حافلات الطلاب والمستخدمين، وكذلك جميع العاملين في الدوائر الحكومية وأماكن العمل الخاصة.

 




 

 


 

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