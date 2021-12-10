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الجمعة، 10-12-2021 03:18 م

ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في مصر

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الوكيل الاخباري - أعلنت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في مصر، إيرين سعيد، عن بدء ذروة الموجة الرابعة لجائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن التغيرات في الأحوال الجوية سبب رئيسي في انتشار الفيروس سريعا.

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وطالبت سعيد بضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية المأخوذ بها عالميا، وارتداء الكمامة الطبية، إلى جانب الابتعاد عن أماكن التجمعات، والاهتمام ببرنامج غذائي صحي ومتكامل لتقوية المناعة، معقبة: "السلاح الوحيد للتصدي للفيروس في هذا التوقيت يتمثل في تلقي اللقاح واتباع الإجراءات الاحترازية".


وناشدت عضو صحة النواب جميع المواطنين بالإسراع لتلقي لقاح كورونا، لأنه بمثابة خط الدفاع الأول لحماية الإنسان من الإصابة بالفيروس اللعين ومتحوراته، معربة عن ضرورة التعامل مع نزلات البرد والانفلونزا على أنها أعراض اشتباه بكورونا، بحيث يقوم المريض بعزل نفسه عن باقي أفراد أسرته، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، منعا لحدوث أي مضاعفات، والتي قد تتسبب في نقل العدوى بين المواطنين.

روسيا اليوم

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