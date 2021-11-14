الصين: تطعيم حوالي 84 مليون طفل ضد كورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تطعيم نحو 84.4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و11 عاما ضد كورونا في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم حوالي 49.4 مليون حصلوا على جرعات تنشيطية.

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وقال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية وو ليانغ يو، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن السلطات الصحية الصينية ستواصل تدعيم التطعيم في الفئة العمرية بين 3 أعوام و11 عاما ممن ليس لديهم موانع طبية حتى نهاية هذا العام.



من جهة اخرى، قال مسؤول في وزارة التربية والتعليم في الصين، إن الجامعات والمدارس المتوسطة والمدارس الابتدائية تدفع عمليات التطعيم على أساس التوجيه الموحد للبلاد، مشيرا إلى أن حوالي 95 بالمئة من الطلاب الصينيين فوق 18 عاما تلقوا لقاح كوفيد-19، كما منحت 2.37 مليار جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء الصين حتى يوم الجمعة الماضية ليصل عدد المطعمين إلى 1.074 مليار شخص.



إلى ذلك، قالت الصين إن الجولة الحالية من تفشي وباء كورونا تصنف ضمن الوضع المستقر. وذكر المسؤول في اللجنة أن الجولة الحالية من التفشي التي بدأت الشهر الماضي، أثرت على 21 بلدية ومنطقة على مستوى المقاطعة.



يذكر أن لجنة الصحة الوطنية، اعلنت اليوم الأحد، إن البر الرئيس الصيني سجل امس 70 إصابة جديدة العدوى بفيروس كورونا.



وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات 60 في لياونينغ، و3 حالات في خبي و2 في كل من هيلونغجيانغ و جيانغشي ويوننان، بالإضافة إلى حالة واحدة في سيتشوان، وسُجلت 19 إصابة جديدة وافدة بكوفيد-19.

بترا