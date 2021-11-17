مصر.. آلية التعامل مع غير الملقحين من العاملين بالقطاع الحكومي

الوكيل الإخباري-كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر آلية التعامل مع المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من غير الملقحين ضد فيروس كورونا.

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وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن هؤلاء الموظفين سيكون إلزاميا عليهم إحضار شهادة pcr معتمدة تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، بصفة دورية، حتى يتم استقبالهم في أماكن العمل.



وأضاف أن "العاملين غير الملقحين، ولا يوجد أي مرض أو عرض لديهم يمنع من تلقي اللقاح، سيقومون بإجراء المسحات التي تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا على نفقتهم الخاصة، في حين أن الأفراد الذين يعانون من بعض الأمراض التي تمنعهم من تلقي اللقاح، أو النساء الحوامل، سيقومون بإجراء المسحة على نفقة التأمين الصحي الخاص بهم".

روسيا اليوم