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الثلاثاء، 03-11-2020 10:26 ص

روسيا: 90% من الفيروس التاجي الخارجي قادم من تركيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا ، يوم 2 نوفمبر أن المواطنين الروس العائدين من تركيا يشكلون نسبة 90% من إجمالي المصابين بالفيروس التاجي من خارج روسيا.

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جاء ذلك على لسانها في اجتماع مجلس التنسيق الخاص بفيروس كورونا في روسيا.


وأوضحت، آنا بوبوفا، أن 1.5 مليون روسي عادوا إلى الوطن بعد فتح الحدود مع تركيا يوم 1 أغسطس الماضي وقضاء عطلة الصيف هناك.

 

وخضع جميعهم لاختبار كشف فيروس كورونا في المطار.

 

وأظهر اختبار كشف الفيروس التاجي نتيجة إيجابية لدى 10 آلاف مواطن قادم إلى روسيا من تركيا ، ما يشكل 90% من إجمالي الأشخاص المصابين بفيروس كورونا خارج روسيا منذ ذلك الحين.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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