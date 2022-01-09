الأحد 09-01-2022
الوكيل الاخباري

"الصحة" تُصحّح خطأً في الإيجاز اليومي لحالات كورونا - تفاصيل

إقرار الدليل الإجرائي للاعتماد الأكاديمي للمستشفيات التعليمية

38.8 مليون دولار لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي

هيئة الاعتماد تُطلق آلية جديدة لاعتماد وجودة البرامج الأكاديمية - تفاصيل

نسبة الفحوصات الايجابية تقترب من 7% في الاردن

20 وفاة و 2349 اصابة كورونا جديدة في المملكة

الإفتاء: التمويل الشخصي "التورق "حرام شرعاً"

ايقاف حركة القوارب الزجاجية والصيد في العقبة

نشر معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية

الحكومة تبحث إنشاء مدينة إدارية جديدة ومتطورة

الأحد، 09-01-2022 03:14 م

ستتفاجأ.. هذا أكثر نشاط يعرّضك للإصابة بكورونا وتحوراته

51f44708-0e1c-4999-92cd-e70d4ea6f98f


الوكيل الاخباري - أكدت دراسة جديدة أن التسوق هو أكثر الأنشطة التي تعرّض الأشخاص للإصابة بفيروس كورونا، تليه ممارسة الرياضة خارج المنزل.

اضافة اعلان


وبحسب صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، فقد فحصت الدراسة التي أجرتها المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ التابعة للحكومة البريطانية (SAGE)، الأنشطة اليومية لأكثر من 10 آلاف شخص في إنجلترا وويلز بين سبتمبر ونوفمبر من العام 2021، لتحليل الأنشطة الأكثر خطراً فيما يتعلق بالإصابة بعدوى كورونا.


ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يذهبون للمتاجر ولو لمرة واحدة في الأسبوع هم أكثر عرضة للإصابة بكورونا بأكثر من الضِّعف من أولئك الذين يحصلون على مشترياتهم عبر الإنترنت.


وأعقبت ذلك ممارسة الرياضة في الخارج، حيث إن الأشخاص الذين يقومون بذلك هم أكثر عرضة 1.36 مرة للإصابة بالفيروس.


وأضافت الدراسة أن احتمالية إصابة الأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام بشكل متكرر بكورونا كانت أعلى بنحو 1.3 مرة من غيرهم.


وقد كان مستخدمو الحافلات أكثر عرضة لتلقي العدوى بمقدار 1.3 مرة يليهم مستخدمو سيارات الأجرة بـ1.19 مرة، وأخيراً مستخدمو القطار أو الترام بـ1.18 مرة.

ومن ضمن الأنشطة الأخرى عالية الخطورة، وفقاً للدراسة، تناول الطعام في الداخل في مطعم أو مقهى، والنزول إلى مقر العمل، والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.


وأكد فريق الدراسة أنهم لم يجدوا أي مخاطر متزايدة بالنسبة لأولئك الذين يحضرون المسرح أو السينما أو حفلة موسيقية أو حدث رياضي أو يذهبون إلى صالون الحلاقة أو مصفف الشعر، أو يتناولون الطعام في الهواء الطلق في مطعم أو مقهى.


وأشار الباحثون إلى حاجتهم لإجراء دراسة أكثر توسعاً، لافتين إلى قلة عدد الشباب في مجموعة الدراسة، الأمر الذي يمكن أن يكون قد أثّر في نتائج الدراسة.

 

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_7d207c7d5f69e05fc31f7e0af65d3bf7

صحة غزة تحذر من موجة انتشار عنيفة لمتحور اوميكرون

173-221145-moderna-corona-technology-against-influenza_700x400

موديرنا: لقاح من جرعة واحدة لكورونا والإنفلونزا بهذا الموعد !

iStock-1205778418-1586266969

صفر وفيات جديدة بكورونا في الكويت

Omico-logo-afp_d

أطباء يكشفون عن علامة مبكرة قد تشير للإصابة بمتحور 'أوميكرون'

iStock-1205778418-1586266969

30371 اصابة جديدة بكورونا في المكسيك

20200302030838838

الأجسام المضادة بعد الشفاء من كورونا قد تكون خطيرة !

أخبار متعلقة
كورونا 9

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب فرنسا

كورونااااا

دراسة عالمية تحدد بدقة الفروق بين مضاعفات أوميكرون وسابقيه

3a2833f9-20d7-4d46-81ea-cf1e7890b783_16x9_1200x676

شاهد.. صور مجهرية لمتحور كورونا أوميكرون

corona-5153949_1280

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

corona-4959447__480

مصر تسجل 879 إصابة و49 وفاة جديدة بكورونا

اومي

أخبار مخيبة.. كورونا أوميكرون يتغلب على اللقاحات حتى "المعززة"