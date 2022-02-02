طبيب روسي: المطعّمون ينتجون عددا أكبر من الأجسام المضادة لأوميكرون المستتر

الوكيل الاخباري - أعلن أخصائي الوبائيات الروسي وكبير الأطباء في مختبر التشخيص السريري" إنفيترو – سيبيريا" أندريه بوزدياكوف، أن المطعّمين ينتجون بشكل أسرع الأجسام المضادة لـ"أوميكرون المستتر".



يذكر أن متحور BA.2، بصفته نوعا من متحور "أوميكرون"، تم اكتشافه مؤخرا في الجزائر، ويتميّز بقدرة عالية على التخفي. لذلك أطلق عليه "أوميكرون – ستيلز" أو "أوميكرون المستتر".

اضافة اعلان

وقال، بوزدنياكوف إن مَن تم تطعيمهم في وقت سابق ينتجون عددا أكبر من الأجسام المضادة لـ"أوميكرون المستتر" مقارنة بـ"أوميكرون" العادي.



وأوضح الأخصائي أن "أوميكرون المستتر" يصيب هؤلاء على كل حال، إذ أن نظامهم المناعي لا يستطيع الاستجابة للمرض مسبقا.



إلا أن المطعّمين ينتجون بعد إصابتهم الأجسام المضادة في خلايا الذاكرة التي تعمل بشكل سريع، ما يؤدي إلى الشفاء العاجل وعجز المريض عن عدوى الآخرين.

روسيا اليوم