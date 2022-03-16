الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

تأمين صحي الضمان بانتظار الاقرار النهائي من الحكومة

تضامن: 105 آلاف أسرة أردنية تلقت معونات مالية شهرية عام 2020

تسهيلات لرجال الأعمال الأردنيين بالصين

بدء تغطية موظفين حكوميين بطوارئ المستشفيات الخاصة

بدء اختبارات الشهر الأول لطلبة المدارس الأحد القادم

أسعار الذهب محليا

الأمانة توضح حول التحويلات على دوار صويلح وأثرها على الحركة المرورية

شركة الكهرباء تهيب بالمواطنين

وفيات الأربعاء 16-3-2022

خبير يوضح أسباب أزمة المياه في الأردن وطرق حلها

الأربعاء، 16-03-2022 09:54 ص

طبيب وبائيات روسي يشرح لماذا لا يعتبر وباء فيروس كورونا محتضرا

622f0fe14c59b70f0907ad5d


الوكيل الإخباري -لا يمكن القول الآن إن وباء فيروس كورونا سينتهي سريعا في روسيا على الرغم من انخفاض ملموس لعدد الإصابات بـ "كوفيد – 19".

في حقيقة الأمر إن انخفاض مناعة القطيع لا مفر منها في أي حال من الأحوال، الأمر الذي سيؤدي آجلا أو عاجلا إلى  اندلاع موجة جديدة لفيروس كورونا.

أعلن ذلك طبيب الوبائيات الروسي د. أندريه بوزدنياكوف. وقال:" تدل الإحصاءات على أن عدد الإصابات وحالات النقل إلى المستشفى  ينخفض. لكن من غير الممكن اعتبار أن الوباء على وشك الانتهاء.

وأشار إلى أن المرحلة الخطيرة الحادة للوباء قد اختتمت فعلا. ويعود سبب ذلك إلى أن الكثيرين اكتسبوا وقاية مناعية. إلا أن الفيروس نفسه لا يزال ينتشر في كل بلدان العالم. لذلك فإن عدد الإصابات به سيبدأ في الازدياد.

ولم يستبعد الطبيب أن غالبية مسارات الإصابة بالفيروس ستكون غير خطيرة. ويمكن أن يحدث ذلك في حال لن تطرأ على متحور "أوميكرون"  تغيرات جدية. كما لم يستبعد اندلاع موجات فيروس كورونا محليا.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2504pp5

قطر تخفف قيود كورونا على مواطني دول الخليج والاتحاد الأوروبي

6230f13042360447d9709289

البرازيل تعلن تسجيل أول إصابتين بمتحور دلتاكرون

6230ec2d4c59b7778d68f526

فايزر تطلب تصريح جرعة رابعة من لقاحها لكبار السن

622f3fda4236047a6a3cddd4

طبيب روسي يتحدث عن سبل تفادي مضاعفات ما بعد الإصابة بكورونا

623070e84c59b72ffc4aabdc

هل يصبح كورونا مرضا موسميا؟

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: تزايد الإصابات بكورونا لأول مرة منذ نهاية يناير

أخبار متعلقة
620a15d5423604616d0461c9

طبيبة روسية توضح سبب الصداع عند الإصابة بمتحور أوميكرون

620adefc4c59b7511a73200c

مصر.. تسجيل 2129 إصابة و60 وفاة جديدة بفيروس كورونا

620ac1e6423604720824b2c3

الأرجنتين تطلق نظاما لتشخيص الإصابة بكورونا عن طريق التسجيل الصوتي للسعال

620b47e24236046a577d5a74

كوريا الجنوبية.. ارتفاع حاد بعدد إصابات كورونا والولايات المتحدة توصي بتجنب السفر إليها

220221318477508585005

بريطانيا : 35 وفاة و41648 إصابة جديدة بكورونا

w

روسيا تسجل انخفاضا ملموسا في حصيلة فيروس كورونا اليومية