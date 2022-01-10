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الإثنين، 10-01-2022 08:26 ص

علماء يشرحون العلاقة بين السمنة وفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - قال فريق دولي من العلماء إن الفيروس التاجي يمكن أن يتكاثر في الأنسجة الدهنية للبشر ويسبب الالتهاب في مختلف أعضاء الجسم.

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درس متخصصين من الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا الأنسجة الدهنية للأشخاص الذين ليس لديهم فيروس كورونا وقارنوها بعينات الأنسجة من المرضى الذين ماتوا بسبب COVID-19، بحسب ما ذكر موقع "bioRxiv".


وتقول الدراسة: "تُظهر نتائجنا بوضوح وجود "SARS-CoV-2" في خلايا الجهاز المناعي بالإضافة إلى الخلايا التي تشكل الأنسجة الدهنية والعديد من مستودعات الدهون، مع زيادة مصاحبة في الالتهاب مختلف أعضاء الجسم".


في وقت سابق، قالت أخصائية الغدد الصماء "إنفيترو فورونيج" إيلينا كيسيليفا إن فيروس كورونا يؤثر على حالة الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض الغدد الصماء.
وحذرت أخصائية الغدد الصماء من أن فيروس كورونا سيكون صعبا على خلفية مرض السكري والسمنة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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