غزة: 11 وفاة و1179 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 11 وفاة و1179 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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واشارت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، انه تم تسجيل 1902حالة تعاف جديدة من مصابي كورونا خلال الساعات الاخيرة.



واضافت ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 95089 اصابة، من بينها 18444 حالة نشطة، و75826 حالة تعاف، اضافة الى 819 وفاة.



واشارت الى ان اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى بلغ 387 حالة، و291 شخصا بحالات خطرة وحرجة.

المصدر: بترا