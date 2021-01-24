فرنسا تلوح بفرض حجر صحي شامل

الوكيل الاخباري - دخلت القيود الجديدة التي فرضتها فرنسا على حدودها حيز التنفيذ بدءا من اليوم الأحد، لتجنب مزيد من إجراءات الحجر، في حين تواصل السلالة الجديدة لفيروس كورونا بالانتشار في جميع أنحاء العالم.



وتنص القيود على أن على الوافدين إلى فرنسا من دول الاتحاد الأوروبي إبراز فحص كورونا سلبي قبل أقل من 72 ساعة من لحظة الوصول.



وكان هذا الشرط مطبقا سابقا على القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي منذ منتصف الشهر الجاري.

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الصحة أوليفييه فيران، أن هناك إمكانية للجوء بلاده إلى تطبيق حجر صحي شامل في حال لم يظهر حظر التجول الليلي المشدد نتائج ملموسة، مشيرا الى امكانية قيام الحكومة "باتخاذ إجراءات إضافية" في حال لم ينحسر حجم العدوى ، أو إذا بدأت النسخ المتحورة بالانتشار.



