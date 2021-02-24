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الأربعاء، 24-02-2021 01:41 م

دخول في الموجة الثالثة

فلسطين تدق ناقوس الخطر بشأن كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكدت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن فلسطين دخلت في الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا، وأن حالات الإصابة آخذة في الازدياد، في مؤشر تصاعدي حاد.

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وقالت الكيلة : "إيجابية الفحص عالية جدا، إضافة إلى أن نسبة الإشغال (في أسرة المستشفيات) تعتبر الأعلى منذ بداية الجائحة في الضفة 80%، وإشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 48% ، وتعتبر الأعلى منذ بداية الجائحة، وهذا مقلق جدا".


وأضافت: "اليوم دعيت لاجتماع عاجل لأزمة كورونا لنعمل تقدير موقف، ومن ثم اجتماع اللجنة الوبائية ورفعه لرئيس الوزراء الفلسطيني ، لأن هناك تفكير في الإغلاق بسبب الارتفاع الحاد".


"نحن في قلق كبير، واليوم سنبعث تقدير موقف قد يرتقي للإغلاق الشامل"، وفق الكيلة.


وأشارت إلى أنها أوعزت لمدير عام المستشفيات لأن يكون هناك قسم خاص لكورونا في كل المستشفيات الحكومية والخاصة، وهذا من أجل توسيع الأماكن لاستيعاب مرضى كورونا.


وأوضحت الكيلة، أن جزء من الطفرات الجديدة لفيروس كورونا يصيب الإعمار الشابة، مبينة أن هذا أمر مقلق جدا.


وقالت إن "الطفرة البرازيلية أكثر فتكا بالشباب، وبناء على ذلك يتعين على الجميع الالتزام الكامل بالكمامة، لأن اليوم غير الفترة السابقة".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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