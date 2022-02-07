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الإثنين، 07-02-2022 03:52 م

فلسطين: 15 وفاة و7931 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 15 وفاة و7931 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و8010 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 5 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتين في الخليل، و3 حالات في بيت لحم، وحالتين في طولكرم، و3 حالات في نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 282، قلقيلية 96، طوباس 80، سلفيت 88، ضواحي القدس 81، بيت لحم 228، رام الله والبيرة 458، نابلس 435، الخليل 199، جنين 194، أريحا والأغوار 66، قطاع غزة 4074، مدينة القدس 1650".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 629، قلقيلية 204، طوباس 145، سلفيت 288، ضواحي القدس 235، بيت لحم 629، رام الله والبيرة 2329، نابلس 833، الخليل 23، جنين 751، أريحا والأغوار 200، قطاع غزة 400، مدينة القدس 1154".

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