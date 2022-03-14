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الإثنين، 14-03-2022 02:54 م

فلسطين: 6 وفيات و214 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري-أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 6 وفيات و214 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و584 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن ثلاث حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وأخرى في جنين، وحالة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 4، بيت لحم 11، ضواحي القدس 2، جنين 12، طوباس 2، الخليل 6، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 18، طولكرم 3، نابلس 4، قطاع غزة 115، مدينة القدس 35".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 2، بيت لحم 9، ضواحي القدس 2، جنين 10، الخليل 5، قلقيلية 15، رام الله والبيرة 22، طولكرم 9، نابلس 19، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 400، مدينة القدس 90".

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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