الجمعة 06-11-2020
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الجمعة، 06-11-2020 09:40 ص

كندا تتخطى حاجز 251 ألف إصابة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت كندا اليوم الجمعة، تخطي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حاجز 251 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

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وقالت السلطات الصحية الكندية في بيان، إن البلاد سجلت حتى اليوم الجمعة، إجمالي 251338 إصابة بفيروس كورونا، تعافى منها 207998 مريضا فيما بلغت حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 10381 .


وأوضح البيان أن المقاطعات الكندية الأربع الكبرى كيبيك وأونتاريو وألبرتا وبريتيش كولومبيا سجلت اليوم 3361 إصابة جديدة بكورونا.


وقد حثت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا تيريزا تام الكنديين على تجنب المساحات المغلقة ذات التهوية السيئة والأماكن المزدحمة التي يتجمع فيها عدد كبير من الأشخاص ومواقف الاتصال الوثيق التي لا يمكن معها المحافظة على التباعد الجسدي للحد من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.


--(بترا)

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