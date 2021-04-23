كندا تفرض حظرا على جميع الرحلات الجوية من الهند وباكستان بسبب كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية حظر جميع الرحلات التجارية والخاصة من الهند وباكستان لمدة 30 يوما، حيث تستمر إصابات كورونا في الإرتفاع في الدولتين.

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وأوضح وزير النقل الكندي عمر الغبرة في بيان، أن فرض الحظر المؤقت على تلك الرحلات جاء مع وصول المزيد من الركاب إلى كندا بنتائج إختبارات إيجابية من هاتين الدولتين.



وقال الغبرة، إنه ونظرا لارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا التي تم إكتشافها بين المسافرين الجويين الذين يصلون إلى كندا من الهند وباكستان، فإن وزارة النقل الكندية أصدرت إشعارا للطيارين بوقف الحركة الجوية المباشرة للركاب من تلك الدولتين.



وأكد الغبرة، أنه إذا سلك المسافرون المغادرون من هاتين البلدين طريقا غير مباشر فسيطلب منهم إظهار إختبار سلبي لكورونا في نقطة المغادرة الأخيرة بمجرد وصولهم إلى كندا وإجراء إختبار آخر والحجز في فندق حكومي تحدده السلطات الكندية أثناء إنتظار النتيجة.



وقال وزير النقل الكندي، أن أوتاوا لن تتردد في حظر الرحلات الجوية من دول أخرى إذا إقتضت الضرورة ذلك، مؤكدا مواصلة تطبيق إجراءات صارمة للإختبار والحجر الصحي لجميع الركاب الذين يصلون إلى كندا.



--(بترا)