كندا.. شرطة أوتاوا تحقق مع متظاهرين مناهضين للقاح كورونا

الوكيل الاخباري-

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تحقق شرطة العاصمة الكندية مع متظاهرين مناهضين للقاح كورونا دنسوا النصب التذكاري للحرب الوطنية، ورقصوا على قبر الجندي المجهول.وقالت شرطة أوتاوا إنها تحقق في اتهامات جنائية محتملة بعد أن اعتدوا متظاهرون مناهضون للقاح على النصب التذكاري للحرب الوطنية، ورقصوا على قبر الجندي المجهول واستخدموا تمثال البطل الكندي تيري فوكس لعرض بيان مناهض للقاح.وتجمع آلاف المحتجين في أوتاوا للاحتجاج ضد التطعيم الإلزامي والكمامات والإغلاقات، وسار البعض في قافلة من الحافلات وتوقفوا في الشوارع المحيطة بمبنى البرلمان ما أدى لعرقلة حركة المرور.