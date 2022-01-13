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الخميس، 13-01-2022 12:07 م

لا مفر من أوميكرون.. فاوتشي يؤكد 'سيصيب الجميع تقريبا'

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الوكيل الاخباري - يبدو ألا مفر من متحور كورونا الجديد، مهما راوغنا، فأوميكرون "سيصيب الجميع تقريباً"، هذا أقله ما أعلنه، مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتشي.

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وقال فاوتشي "لسنا حالياً في مرحلة يمكننا فيها القول للناس بشكل مقبول تعايشوا مع الفيروس، بسبب الضغط الحالي على نظام الرعاية، لكنه أضاف "أعتقد أننا سنصل إليها".

ورجّح أن يُصاب "الجميع تقريبًا" بالمتحور أوميكرون" لأنه شديد العدوى، مشيرًا إلى أن من غير المرجّح أن يتمّ القضاء على كورونا بشكل كامل.


تعايشوا مع كورونا


كما أشار الخبير الشهير في الولايات المتحدة إلى أن رغم العدد القياسي للحالات الاستشفائية جرّاء الإصابة بكوفيد-19، قد تكون الولايات المتحدة "على عتبة" فترة انتقالية سيكون ممكنًا بعدها "التعايش مع كورونا.


وأضاف خلال لقاء نظّمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، "عندما سنتوصل إلى ذلك، ستكون هذه الفترة الانتقالية، وقد نكون على عتبتها اليوم".


يذكر أن الولايات المتحدة تجاوزت العدد القياسي لحالات كوفيد-19 التي استدعت النقل إلى المستشفى، مع قرابة 146 ألف مصاب في مستشفيات في كافة أنحاء البلاد.

 

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

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