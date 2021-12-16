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الخميس، 16-12-2021 10:45 ص

المغرب يسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

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الوكيل الإخباري-سجل المغرب أول إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، لدى سيدة مقيمة بمدينة الدار البيضاء.

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وذكر بيان لوزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، أن المصابة في وضعية صحية مستقرة، ولا تدعو للقلق وتخضع للرعاية الصحية في المستشفى.


وقبل أسابيع قررت المغرب إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، وذلك خوفا من تسلل المتحور الجديد إلى البلاد.


كما تعرف المغرب منذ أشهر وضعا وبائيا مستقرا، فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، يتسم بتراجع عدد الإصابات اليومية وانحسار دائرة الحالات النشطة.

 

روسيا اليوم

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