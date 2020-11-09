لبنان: 10 وفيات و1139 اصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل عشر وفيات و1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مارفع حصيلة الوفيات الى 723 والاصابات إلى 94236 اصابة.

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وقال نقيب الاطباء شرف ابو شرف في تصريح اليوم الاثنين، "لدينا سبعة عشر طبيبا في العناية المشددة، وثلاثة اطباء توفوا، ومئة طبيب في الحجر المنزلي"، مضيفا "اذا استمرت الاعداد بالتزايد لن يبقى من يعالج المصابين".



واضاف "نريد الإقفال بسبب التفشي الكبير لكورونا"، لافتاً الى أن الحجر الجزئي لم يُعطِ مفعولاً إيجابياً.



واعلنت وزارة التربية اللبنانية مساء امس عن توقف الدراسة وجاهيا في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة اليوم وغدا، واستكمال التعلم عن بعد خلال اليومين المحددين حسب الوسائل المتوافرة لكل مؤسسة تعليمية في انتظار القرار الذي سيتخذه المجلس الاعلى للدفاع غدا بشأن الاقفال العام، كما أغلقت مدارس الاونروا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بدعوة من اللجان الشعبية التي اصدرت بيانا طالبت فيه ادارة الاونروا بالوفاء بكل متطلبات ومستلزمات العام الدراسي الناجح والآمن.



