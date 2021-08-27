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المملكة تسجل 8 وفيات و 787 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

الجمعة، 27-08-2021 04:00 م

ليتوانيا: 24 شخصا توفوا بكورونا رغم تطعيمهم بالكامل

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الوكيل الإخباري - قالت معطيات هيئة الإحصاء في ليتوانيا، تم نشرها اليوم، إن 24 شخصا توفوا بسبب إصابتهم بكوفيد-19، رغم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد.

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وأضافت الهيئة: "من بين هؤلاء الـ 24 الذين ماتوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، هناك شخص واحد فقط، لم يتم لديه تحديد مؤشرات طبية واضحة من شأنها أن تمنع تكوين مناعة مستقرة. أما الباقون، فقد كانوا يعانون من مضاعفات لأمراض أخرى، وهو ما يعتبر عامل خطر كبير".

بشكل إجمالي تم في ليتوانيا منذ بداية الوباء (فبراير 2020)، تسجيل الإصابة بفيروس كورونا لدى 296.7 ألف شخص، أو لدى عشر سكان في البلاد.


وتوفي 4520 شخصا من العدوى. وبدأت عمليات التطعيم ضد الفيروس في هذه الجمهورية، في يوم 31 مايو.


ووفقا لوزارة الصحة في الجمهورية، في الأشهر الثمانية التي يتم خلالها التطعيم في البلاد، تلقى 1.64 مليون شخص، جرعة أو جرعتين من اللقاح، أي تم تطعيم 58.6٪ من السكان.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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