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السبت، 22-01-2022 06:31 ص

ما الفرق بين أوميكرون وباقي سلالات كورونا؟

اوميكرون


الوكيل الإخباري - أعلن مدير مختبر التشخيص والعلاج السريري في شركة "فيترو– سيبيريا" طبيب الوبائيات الدكتور أندريه بوزدنياكوف في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن مسار المرض في حال إصابة البالغين بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا يكون أخف، مقارنة بسلالات أخرى لـ كوفيد – 19".

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وقال إن مسار المرض الذي سبّبه متحور "أوميكرون" يكون في حال إصابة البالغين به أخف من مسار المرض الذي سبّبه متحور"دلتا".


وأشار إلى أن الأشخاص المطعّمين يمكن أن يصابوا كذلك بمتحور "أوميكرون"، لكن غالبا ما يكون مساره خفيفا أو لا يثير أي أعراض واضحة، ولا يتطلب اتخاذ أي إجراءات علاجية باستثناء إزالة الأعراض.


وقال الطبيب إن هناك أدلة كثيرة على ذلك في بلدان أخرى، مشيرا إلى أن مرض "أوميكرون" يتطور بسرعة كبيرة ويحل محل سلالة "دلتا" لفيروس كورونا، وإنه يصيب الكثيرين، لكن الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات قليلون ونسبة المسارات الخطرة للمرض منخفضة.


وأضاف قائلا:" "نتمنى أن يكون لدينا الأمر نفسه".


وأعاد الطبيب إلى الأذهان أن التطعيم ضد "كوفيد – 19" وتعزيز التطعيم بعد مرور فترات معينة من الزمن يعد وسيلة علاجية فعالة وحيدة للحيلولة دون تطور المسار الخطر للمرض.

 

البيان


 




 

 


 

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